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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 15 февраля 2020
Вильярреал
15.02.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
9'
Ж. Морено
61'
М. Гомес
56'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
90'
Желтая карточка
С. Поштиго
Желтая карточка
Р. Пенья
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ж. Морено
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
Б. Майорал
Пас отдал
К. Клер
Желтая карточка
М. Тригерос
53'
Желтая карточка
В. Иборра
22'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Алькасер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
39
Альбиоль
26
Мори
7
Пенья
8
Касорла
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
4-1-1-2-2
13
Айтор
21
Мирамон
21
Поштиго
21
Рубен Везо
18
Клер
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
9
Марти
9
Майорал
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Вильярреал - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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