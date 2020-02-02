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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал Сосьедад
Леганес - Реал Сосьедад: обзор матча 02 февраля 2020
Леганес
02.02.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
49'
К. Омеруо
20'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал Сосьедад
90'
+3
Желтая карточка
А. Гевара
89'
Желтая карточка
В. Жозе
Желтая карточка
Х. Сильва
80'
Желтая карточка
Г. Каррийо
78'
Желтая карточка
Ч. Авазим
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Омеруо
Пас отдал
М. Брейтуэйт
49'
39'
Желтая карточка
И. Субельдия
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
Л. Сангалли
Желтая карточка
Ресио
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леганес
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Мартин Эдегор
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-3-1
12
Сориано
4
Омеруо
15
Авазим
16
Росалес
13
Родригес
5
Бустинса
16
Меса
36
Ресио
14
Эрасо
22
Брейтуэйт
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Сальдуа
18
Монреаль
6
Гевара
24
Янузай
23
Сангалли
10
Порту
9
Исак
Остались в запасе
Леганес
Реал Сосьедад
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
58
Андони Субиаурре
ВР
8
Мартин Эдегор
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
58
Андони Субиаурре
ВР
8
Мартин Эдегор
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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