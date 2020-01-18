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Осасуна - Вальядолид

18.01.2020, Суббота, 20:30 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Примера, 20 тур Осасуна - Вальядолид
Испания. Примера (2019/2020)
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:30 Вальядолид 1:1 Осасуна
Испания. Сегунда (2017/2018)
42 тур
2 июня, суббота 21:30 Вальядолид 2:0 Осасуна
21 тур
7 января, воскресенье 14:00 Осасуна 4:2 Вальядолид
Испания. Сегунда (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 13:00 Осасуна 1:0 Вальядолид
14 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Вальядолид 0:1 Осасуна
Испания. Сегунда (2014/2015)
38 тур
16 мая, суббота 19:15 Вальядолид 1:1 Осасуна
17 тур
14 декабря, воскресенье 14:00 Осасуна 2:1 Вальядолид
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
11 апреля, пятница 23:00 Осасуна 0:0 Вальядолид
14 тур
22 ноября, пятница 23:59 Вальядолид 0:1 Осасуна
Товарищеские матчи 2013

10 августа, суббота 22:00 Осасуна 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Вальядолид 1:3 Осасуна
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:50 Осасуна 0:1 Вальядолид
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Вальядолид
4 тур
23 сентября, среда 22:00 Вальядолид 1:2 Осасуна
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Осасуна
14 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Осасуна 3:3 Вальядолид
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Осасуна
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Осасуна 2:2 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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