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Осасуна - Севилья

08.12.2019, Воскресенье, 23:00 мск Памплона, стадион Эль Садар Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 16 тур Осасуна - Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
22 тур
14 января, воскресенье 22:00 Севилья 0:1 Осасуна
1 тур
19 августа, суббота 20:00 Осасуна 1:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Севилья 5:0 Осасуна
19 тур
22 января, воскресенье 14:00 Осасуна 3:4 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Осасуна 1:2 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 15:00 Севилья 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Осасуна 2:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 01:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 01:00 Севилья 2:0 Осасуна
5 тур
20 сентября, вторник 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 23:55 Осасуна 3:2 Севилья
17 тур
2 января, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Осасуна
3 тур
19 сентября, суббота 22:00 Осасуна 0:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Севилья
17 тур
4 января, воскресенье 21:00 Севилья 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
26 января, суббота 23:55 Севилья 2:1 Осасуна
2 тур
13 сентября, четверг 23:00 Осасуна 0:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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