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Материалы

Реал - Реал Сосьедад

23.11.2019, Суббота, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 14 тур Реал - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 3:1 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:30 Реал 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
10 февраля, суббота 22:45 Реал 5:2 Реал Сосьедад
4 тур
17 сентября, воскресенье 21:45 Реал Сосьедад 1:3 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 22:45 Реал 3:0 Реал Сосьедад
1 тур
21 августа, воскресенье 21:15 Реал Сосьедад 0:3 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Реал Сосьедад 0:1 Реал
17 тур
30 декабря, среда 18:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 18:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
2 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 4:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 0:4 Реал
13 тур
9 ноября, суббота 19:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 3:3 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:00 Реал 4:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 23:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
11 тур
29 октября, суббота 23:59 Реал Сосьедад 0:1 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
3 тур
18 сентября, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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