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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леганес
Хетафе - Леганес: обзор матча 19 октября 2019
Хетафе
19.10.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
64'
Анхель
84'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леганес
90'
+2
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
А. Ньом
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Анхель
Пас отдал
М. Арамбарри
84'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Джейсон
84'
77'
Желтая карточка
К. Омеруо
74'
Замена
О. Родригес
️️️️
У. Бустинса
67'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
С. Мерино
67'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
Р. Кенеди
64'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Р. Гарсия
60'
56'
Желтая карточка
Р. Меса
Замена
Анхель
️️️️
Х. Молина
46'
23'
Желтая карточка
Р. Росалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
15
Гарсия
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
19
Молина
17
Мата
3-2-3-2
25
Куэльяр
16
Росалес
22
Сиовас
4
Омеруо
33
Сильва
5
Бустинса
36
Ресио
16
Меса
14
Эрасо
9
Мерино
9
Каррийо
15
Гарсия
29
Кенеди
29
Кенеди
15
Гарсия
23
Джейсон
24
Тимор
24
Тимор
23
Джейсон
19
Молина
9
Анхель
9
Анхель
19
Молина
5
Бустинса
14
Родригес
14
Родригес
5
Бустинса
16
Меса
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
16
Меса
9
Мерино
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Мерино
Остались в запасе
Хетафе
Леганес
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Хетафе - Леганес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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