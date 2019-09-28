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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 28 сентября 2019
Хетафе
28.09.2019, суббота, 17:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
41'
Л. Суарес
49'
Х. Фирпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
Желтая карточка
М. Кукурелья
90'
+4
86'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
К. Перес
82'
Вторая желтая
К. Лангле
80'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
77'
Желтая карточка
С. Роберто
75'
Замена
Н. Семеду
️️️️
А. Гризманн
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Джейсон
72'
Желтая карточка
Н. Максимович
64'
Желтая карточка
Р. Кенеди
63'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
58'
49'
ГОЛ! 0:2!
Х. Фирпо
47'
Желтая карточка
К. Лангле
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Ньом
46'
44'
Желтая карточка
С. Бускетс
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. тер Стеген
Желтая карточка
Б. Гонсалес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
18
Гонсалес
17
Кукурелья
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
23
Джейсон
17
Мата
9
Анхель
3-4-3
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
23
Фирпо
5
Бускетс
6
Артур
21
де Йонг
6
Роберто
7
Гризманн
9
Суарес
23
Перес
12
Ньом
29
Кенеди
29
Кенеди
12
Ньом
23
Джейсон
20
Портильо
20
Портильо
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
23
Перес
20
Тодибо
20
Тодибо
23
Перес
7
Гризманн
27
Семеду
27
Семеду
7
Гризманн
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
33
Нето
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Барселона
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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