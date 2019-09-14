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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 14 сентября 2019
Реал
14.09.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
25'
К. Бензема
31'
К. Бензема
40'
Каземиро
49'
Б. Майорал
75'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
90'
Желтая карточка
К. Клер
80'
Желтая карточка
Р. Везо
75'
ГОЛ! 3:2!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. Кампанья
49'
ГОЛ! 3:1!
Б. Майорал
Пас отдал
К. Клер
Желтая карточка
Л. Васкес
40'
ГОЛ! 3:0!
Каземиро
Пас отдал
Винисиус
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
31'
Желтая карточка
Каземиро
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
7
Винисиус
23
Родригес
17
Васкес
9
Бензема
3-3-1-1-2
13
Айтор
21
Поштиго
6
Дуарте
21
Рубен Везо
21
Мирамон
17
Вукчевич
18
Клер
20
Кампанья
16
Рочина
9
Майорал
25
Моралес
Остались в запасе
Реал
Леванте
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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