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Материалы

Реал - Леванте

14.09.2019, Суббота, 14:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: Матч ТВ Испания. Примера, 4 тур Реал - Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 22:45 Леванте 1:2 Реал
9 тур
20 октября, суббота 14:00 Реал 1:2 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
22 тур
3 февраля, суббота 22:45 Леванте 2:2 Реал
3 тур
9 сентября, суббота 14:00 Реал 1:1 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
2 марта, среда 23:00 Леванте 1:3 Реал
8 тур
17 октября, суббота 17:00 Реал 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Леванте
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Леванте 0:5 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Реал 3:0 Леванте
8 тур
5 октября, суббота 22:00 Леванте 2:3 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
6 апреля, суббота 20:00 Реал 5:1 Леванте
11 тур
12 ноября, понедельник 00:30 Леванте 1:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
13 февраля, понедельник 00:30 Реал 4:2 Леванте
4 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Леванте 1:0 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 22:00 Реал 2:0 Леванте
5 тур
25 сентября, суббота 22:00 Леванте 0:0 Реал
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 6 января, четверг 23:55 Леванте 2:0 Реал
1/8 финала
ответный матч		 22 декабря, среда 23:55 Реал 8:0 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Реал 5:2 Леванте
19 тур
13 января, воскресенье 21:00 Леванте 0:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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