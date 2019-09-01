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Атлетико - Эйбар

01.09.2019, Воскресенье, 20:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 3 тур Атлетико - Эйбар
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 17:15 Эйбар 0:1 Атлетико
4 тур
15 сентября, суббота 14:00 Атлетико 1:1 Эйбар
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 19:30 Атлетико 2:2 Эйбар
19 тур
13 января, суббота 20:30 Эйбар 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
6 мая, суббота 17:15 Атлетико 1:0 Эйбар
17 тур
7 января, суббота 18:15 Эйбар 0:2 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 21:15 Эйбар 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 21:15 Атлетико 3:0 Эйбар
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
6 февраля, суббота 18:00 Атлетико 3:1 Эйбар
4 тур
19 сентября, суббота 21:30 Эйбар 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 20:00 Эйбар 1:3 Атлетико
2 тур
30 августа, суббота 23:00 Атлетико 2:1 Эйбар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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