Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Казанка
Родина - Казанка: обзор матча 24 июля 2019
Родина
24.07.2019, среда, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
2 : 3
Завершен
Казанка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Родина - Казанка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Родина
Казанка
«Родина» – «Локомотив»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
17:50
Альба рассказал, что для него стало самым сложным после переезда в Москву
12:05
2
Расписание РПЛ на 22 ноября 2026
09:05
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:18
«Родина» – «Локомотив»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
17:50
Альба рассказал, что для него стало самым сложным после переезда в Москву
12:05
2
Расписание РПЛ на 22 ноября 2026
09:05
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
Вчера, 11:18
«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
2022.07.25 19:07
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2
2022.06.17 15:42
1
«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
2022.06.17 15:15
1
«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»
2022.06.08 14:19
2
Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»
2022.05.10 17:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+