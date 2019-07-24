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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп - Ленинградец
Олимп - Ленинградец: обзор матча 24 июля 2019
Олимп
24.07.2019, среда, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
1 : 3
Завершен
Ленинградец
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Статистика матча Олимп - Ленинградец
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Матчи команд
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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23.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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04.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
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