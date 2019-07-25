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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Млада Болеслав - Ордабасы
Млада Болеслав - Ордабасы: обзор матча 25 июля 2019
Млада Болеслав
25.07.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Ордабасы
45+2'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Ордабасы
88'
Желтая карточка
С. Малый
66'
Желтая карточка
Д. Непогодов
63'
Желтая карточка
А. Щеткин
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
45'
+2
Начало матча
Статистика матча Млада Болеслав - Ордабасы
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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Млада Болеслав
Ордабасы
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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