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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 14 июля 2019
Орландо Сити
14.07.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Коламбус
Красная карточка
Д. Дуайер
90'
+3
Желтая карточка
С. Мендес
90'
+2
Желтая карточка
К. Аскуэс
81'
Желтая карточка
Л. Сане
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Уилл Джонсон
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Орландо Сити
8
Диллон Пауэрс
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Коламбус
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
2-1-1-1
12
Роу
26
Аскуэс
22
Сане
32
Мендес
4
Джонсон
13
Акинделе
3-2-1-1
17
Бендик
25
Аффул
14
Фрэнсис
23
Уилльямс
20
Трапп
6
Гусман
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
8
Диллон Пауэрс
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
8
Диллон Пауэрс
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остались в запасе
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Новости команд
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Орландо Сити
Коламбус
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
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Месси швырнул мяч в лицо сопернику
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