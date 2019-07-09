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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ТНС - Ферроникели
ТНС - Ферроникели: обзор матча 09 июля 2019
ТНС
09.07.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ферроникели
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча ТНС - Ферроникели
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Ферроникели
Косово. Суперлига, 36 тур
Фуше
0 : 3
25.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 35 тур
Ферроникели
3 : 2
18.05.2024
Дукаджини
Косово. Суперлига, 34 тур
Дрита
0 : 0
12.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 33 тур
Ферроникели
4 : 1
09.05.2024
Лириа
Косово. Суперлига, 32 тур
Лапи
3 : 2
05.05.2024
Ферроникели
Информация о матче
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Ферроникели
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
1
«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
ТНС – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»
2024.10.05 14:48
1
«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024
2024.10.03 20:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
2024.08.23 09:04
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Товарищеский матч. «Милан» всухую обыграл команду из Косово «Ферроникели»
2019.08.10 23:53
1
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