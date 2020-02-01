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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 01 февраля 2020
Хоффенхайм
01.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Байер
23'
А. Крамарич
65'
Р. Сков
11'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
90'
+2
Вторая желтая
К. Демирбай
Желтая карточка
Ф. Пентке
86'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
С. Адамян
82'
74'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Д. Синкгравен
73'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Баумгартнер
66'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сков
65'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Даббур
60'
Желтая карточка
С. Руди
49'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
44'
Желтая карточка
Л. Бендер
27'
Желтая карточка
К. Демирбай
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
П. Кадержабек
23'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Пас отдал
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Пентке
4
Пош
21
Хюбнер
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Самассеку
13
Руди
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
9
Даббур
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
31
Фолланд
29
Хаверц
Адамян
4
Бичакчич
4
Бичакчич
Адамян
14
Баумгартнер
27
Гриллич
27
Гриллич
14
Баумгартнер
9
Даббур
22
Адамян
22
Адамян
9
Даббур
14
Баумгартлингер
10
Амири
10
Амири
14
Баумгартлингер
24
Синкгравен
27
Аларио
27
Аларио
24
Синкгравен
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Алфред Схройдер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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