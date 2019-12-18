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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 18 декабря 2019
Байер
18.12.2019, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Герта
64'
К. Рекик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
86'
Желтая карточка
Я. Дилросун
Желтая карточка
Паулиньо
76'
75'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Желтая карточка
К. Фолланд
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Рекик
29'
Желтая карточка
М. Груйич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-2-1-3
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
27
Аларио
31
Фолланд
29
Хаверц
4-1-2-2-1
22
Ярстейн
24
Клюнтер
28
Боята
4
Рекик
21
Платтенхардт
8
Груйич
16
Дарида
5
Скьельбред
14
Лукебакио
24
Дилросун
9
Зелке
Остались в запасе
Байер
Герта
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Байер - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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