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Материалы

Хоффенхайм - Аугсбург

13.12.2019, Пятница, 22:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 15 тур Хоффенхайм - Аугсбург
Германия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Аугсбург 0:4 Хоффенхайм
11 тур
10 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
3 марта, суббота 17:30 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм
8 тур
14 октября, суббота 16:30 Хоффенхайм 2:2 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 0:0 Аугсбург
17 тур
21 января, суббота 17:30 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
24 тур
2 марта, среда 22:00 Хоффенхайм 2:1 Аугсбург
7 тур
26 сентября, суббота 16:30 Аугсбург 1:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
18 тур
1 февраля, воскресенье 19:30 Аугсбург 3:1 Хоффенхайм
1 тур
23 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
13 апреля, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 2:0 Аугсбург
13 тур
23 ноября, суббота 18:30 Аугсбург 2:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
23 тур
23 февраля, суббота 18:30 Аугсбург 2:1 Хоффенхайм
6 тур
29 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:2 Аугсбург
3 тур
20 августа, суббота 17:30 Аугсбург 0:2 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
20 декабря, вторник 23:30 Хоффенхайм 2:1 Аугсбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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