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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 23 ноября 2019
Айнтрахт
23.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
19'
В. Вегхорст
65'
В. Са
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
89'
Желтая карточка
Р. Штеффен
87'
Замена
К. Шлагер
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
Ф. Костич
86'
77'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
В. Са
Желтая карточка
М. Хинтереггер
70'
Замена
А. Силва
️️️️
М. Гачинович
68'
67'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
65'
ГОЛ! 0:2!
В. Са
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Э. Н'Дика
62'
46'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
46'
45'
+1
Вторая желтая
М. Тиссеран
Желтая карточка
Д. Соу
40'
39'
Желтая карточка
М. Тиссеран
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Арнольд
14'
Желтая карточка
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-2-2-2
1
Видвальд
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
37
Дурм
17
Роде
97
Соу
18
Костич
8
Гачинович
9
Пасьенса
12
Дост
3-3-1-1-2
1
Кастелс
25
Брума
32
Тиссеран
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
27
Са
14
Мехмеди
9
Вегхорст
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
26
Н'Дика
21
Да Коста
21
Да Коста
26
Н'Дика
8
Гачинович
19
Силва
19
Силва
8
Гачинович
27
Са
11
Штеффен
11
Штеффен
27
Са
14
Мехмеди
31
Кнохе
31
Кнохе
14
Мехмеди
27
Арнольд
21
Шлагер
21
Шлагер
27
Арнольд
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
6
Лукас Торро
ОП
37
Ян Циммерманн
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
37
Ян Циммерманн
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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