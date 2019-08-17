Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 17 августа 2019
Вольфсбург
17.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
16'
М. Арнольд
60'
В. Вегхорст
90+1'
С. Теродде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
90'
+2
Желтая карточка
Х. Мере
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Теродде
Замена
Л. Нмеча
️️️️
В. Вегхорст
88'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Ф. Клаус
82'
Желтая карточка
Р. Штеффен
75'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Руссийон
74'
70'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Ф. Кайнц
62'
Замена
С. Теродде
️️️️
Д. Дрекслер
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Шлагер
60'
56'
Замена
Э. Скири
️️️️
М. Хегер
49'
Желтая карточка
Д. Дрекслер
26'
Желтая карточка
М. Хегер
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
30
Клаус
27
Са
9
Вегхорст
3-3-1-2-1
1
Хорн
19
Шиндлер
22
Мере
5
Чикош
3
Эхизибуе
6
Хегер
14
Хектор
4
Верстате
24
Дрекслер
11
Кайнц
27
Модест
30
Клаус
7
Брекало
7
Брекало
30
Клаус
21
Руссийон
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Руссийон
9
Вегхорст
14
Нмеча
14
Нмеча
9
Вегхорст
11
Кайнц
21
Чурлинов
21
Чурлинов
11
Кайнц
6
Хегер
6
Скири
6
Скири
6
Хегер
24
Дрекслер
9
Теродде
9
Теродде
24
Дрекслер
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Кельн
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
Вчера, 00:24
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
Вчера, 00:24
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+