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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 18 августа 2019
Айнтрахт
18.08.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
1'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Желтая карточка
Г. Пасьенса
90'
+2
90'
Желтая карточка
К. Фогт
Замена
Л. Торро
️️️️
М. Гачинович
88'
79'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Сков
71'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Гайгер
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Д. Камада
71'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Кор
65'
64'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Л. Рупп
Желтая карточка
Ж. Фернандес
61'
Желтая карточка
А. Ребич
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Ф. Костич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
18
Деннис Гайгер
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
6
Фернандес
31
Кор
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
18
Камада
4-3-2
18
Гайгер
3
Кадержабек
7
Фогт
4
Бичакчич
4
Пош
10
Рупп
13
Руди
7
Цубер
24
Сков
9
Бебу
8
Гачинович
6
Торро
6
Торро
8
Гачинович
31
Кор
17
Роде
17
Роде
31
Кор
18
Камада
9
Пасьенса
9
Пасьенса
18
Камада
24
Сков
32
Грифо
32
Грифо
24
Сков
10
Рупп
18
Самассеку
18
Самассеку
10
Рупп
18
Гайгер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
18
Гайгер
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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