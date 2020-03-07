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Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 07 марта 2020
Шеффилд Юнайтед
07.03.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
36'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
Замена
С. Берге
️️️️
О. МакБарни
90'
87'
Замена
А. Айда
️️️️
О. Дуда
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Шарп
71'
66'
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Теттей
Замена
Б. Осборн
️️️️
Э. Стивенс
61'
46'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Кантвелл
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Ландстрем
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Юнайтед
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
33
Адам Айда
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
5
О'Коннелл
6
Бешам
15
Иган
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
6
Ландстрем
14
Шарп
9
МакБарни
3-3-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
4
Годфри
18
Льюис
6
Теттей
23
МакЛин
8
Дуда
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
3
Стивенс
23
Осборн
23
Осборн
3
Стивенс
9
МакБарни
16
Берге
16
Берге
9
МакБарни
14
Шарп
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
14
Шарп
6
Теттей
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Теттей
8
Дуда
33
Айда
33
Айда
8
Дуда
10
Кантвелл
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Кантвелл
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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