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АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 07 марта 2020
Бернли
07.03.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
13'
К. Вуд
50'
Д. Алли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
Желтая карточка
Э. Вествуд
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Хендрик
89'
78'
Желтая карточка
С. Бергвейн
78'
Замена
С. Орье
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
Д. Хендрик
75'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Родригес
68'
Желтая карточка
Д. Корк
59'
Желтая карточка
Д. Тарковски
57'
56'
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
51'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Алли
46'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
О. Скипп
19'
Желтая карточка
Э. Ламела
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-2-1-2
1
Поуп
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
16
Родригес
3-3-1-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
5
Танганга
23
Алдервейрелд
15
Дайер
34
Скипп
6
Санчес
22
Н'Домбеле
9
Ламела
8
Алли
34
Бергвейн
29
Хендрик
12
Леннон
12
Леннон
29
Хендрик
16
Родригес
11
Выдра
11
Выдра
16
Родригес
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
9
Ламела
92
Орье
92
Орье
9
Ламела
34
Скипп
7
Моура
7
Моура
34
Скипп
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Гарри Уинкс
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Гарри Уинкс
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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