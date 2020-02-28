Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Лестер
Норвич Сити - Лестер: обзор матча 28 февраля 2020
Норвич Сити
28.02.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
70'
Д. Льюис
49'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лестер
87'
Желтая карточка
К. Шмейхель
Замена
М. Стиперманн
️️️️
О. Дуда
87'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Пукки
81'
78'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
73'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
ГОЛ! 1:1!
Д. Льюис
Пас отдал
М. Ааронс
70'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Кантвелл
68'
67'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Х. Чодури
62'
Желтая карточка
Д. Прат
Желтая карточка
Г. Хэнли
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
18
Джамаль Льюис
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
3-3-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Хэнли
3
Ааронс
18
Льюис
6
Теттей
23
МакЛин
10
Кантвелл
8
Дуда
20
Пукки
10
Буэндия
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
8
Чодури
26
Прат
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
17
Ихеначо
8
Дуда
22
Стиперманн
22
Стиперманн
8
Дуда
10
Кантвелл
10
Рупп
10
Рупп
10
Кантвелл
20
Пукки
18
Дрмич
18
Дрмич
20
Пукки
26
Прат
18
Тилеманс
18
Тилеманс
26
Прат
8
Чодури
4
Ндиди
4
Ндиди
8
Чодури
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
Остались в запасе
Норвич Сити
Лестер
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Норвич Сити - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+