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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 15 февраля 2020
Норвич Сити
15.02.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
78'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
90'
Желтая карточка
С. Мане
84'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Теттей
84'
83'
Желтая карточка
Н. Кейта
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Рупп
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Хендерсон
60'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Вейналдум
60'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Г. Хэнли
41'
Замена
Д. Льюис
️️️️
С. Бирам
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Бирам
23
МакЛин
6
Теттей
10
Рупп
10
Кантвелл
8
Дуда
20
Пукки
4-4-1-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
9
Фирмино
3
Бирам
18
Льюис
18
Льюис
3
Бирам
10
Рупп
10
Буэндия
10
Буэндия
10
Рупп
6
Теттей
18
Дрмич
18
Дрмич
6
Теттей
21
Окслэд-Чемберлен
6
Фабиньо
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Мане
10
Мане
23
Вейналдум
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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