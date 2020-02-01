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Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 01 февраля 2020
Ньюкасл
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
89'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Рупп
86'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
А. Теттей
Желтая карточка
Н. Бенталеб
80'
Замена
Д. Роуз
️️️️
А. Сен-Максимен
79'
67'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
К. МакЛин
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
А. Хэйден
57'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Д. Йедлин
54'
Желтая карточка
Д. Йедлин
52'
44'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Дубравка
6
Фернандес
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
2
Йедлин
6
Бенталеб
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-3-2-1
23
Крул
3
Бирам
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
10
Рупп
23
МакЛин
6
Теттей
8
Дуда
10
Кантвелл
20
Пукки
2
Йедлин
19
Лазаро
19
Лазаро
2
Йедлин
10
Сен-Максимен
3
Роуз
3
Роуз
10
Сен-Максимен
14
Хэйден
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
14
Хэйден
6
Теттей
11
Эрнандес
11
Эрнандес
6
Теттей
10
Рупп
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Рупп
23
МакЛин
10
Буэндия
10
Буэндия
23
МакЛин
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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