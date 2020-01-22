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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед - Бернли: обзор матча 22 января 2020
Манчестер Юнайтед
22.01.2020, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бернли
39'
К. Вуд
56'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бернли
Замена
Д. Лингард
️️️️
Б. Уильямс
69'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Джеймс
69'
68'
Желтая карточка
Э. Вествуд
67'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Родригес
Пас отдал
К. Вуд
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Перейра
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Б. Ми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
33
Уильямс
4
Джонс
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
8
Перейра
64
Мата
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
16
Родригес
7
Джеймс
23
Шоу
23
Шоу
7
Джеймс
8
Перейра
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Перейра
33
Уильямс
77
Лингард
77
Лингард
33
Уильямс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бернли
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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