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Материалы

Бернли - Лестер

19.01.2020, Воскресенье, 17:00 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Премьер-лига, 23 тур Бернли - Лестер
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Лестер 2:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
16 марта, суббота 18:00 Бернли 1:2 Лестер
12 тур
10 ноября, суббота 18:00 Лестер 0:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 17:00 Бернли 2:1 Лестер
15 тур
2 декабря, суббота 18:00 Лестер 1:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 22:45 Бернли 1:0 Лестер
5 тур
17 сентября, суббота 17:00 Лестер 3:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 17:00 Бернли 0:1 Лестер
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Лестер 2:2 Бернли
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
39 тур
29 марта, суббота 16:15 Бернли 0:2 Лестер
20 тур
14 декабря, суббота 16:15 Лестер 1:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Бернли 0:1 Лестер
6 тур
19 сентября, среда 22:45 Лестер 2:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
44 тур
17 апреля, вторник 22:45 Лестер 0:0 Бернли
15 тур
1 ноября, вторник 23:45 Бернли 1:3 Лестер
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
40 тур
9 апреля, суббота 18:00 Лестер 4:0 Бернли
3 тур
21 августа, суббота 18:00 Бернли 3:0 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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