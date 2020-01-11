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Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 11 января 2020
Манчестер Юнайтед
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
27'
М. Рэшфорд
52'
М. Рэшфорд (П)
54'
А. Марсьяль
76'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
80'
Замена
Д. Льюис
️️️️
Г. Хэнли
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Марсьяль
80'
ГОЛ! 4:0!
М. Гринвуд
76'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
А. Перейра
71'
65'
Замена
И. Амаду
️️️️
А. Айда
65'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
М. Вранчич
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Рэшфорд
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Х. Мата
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Рэшфорд
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Х. Мата
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
33
Уильямс
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
7
Фред
9
Рэшфорд
64
Мата
8
Перейра
9
Марсьяль
4-3-1-2
23
Крул
3
Бирам
4
Циммерманн
4
Хэнли
3
Ааронс
6
Теттей
8
Вранчич
23
МакЛин
10
Кантвелл
10
Буэндия
33
Айда
9
Рэшфорд
7
Джеймс
7
Джеймс
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
7
Гомес
7
Гомес
9
Марсьяль
8
Перейра
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Перейра
8
Вранчич
11
Эрнандес
11
Эрнандес
8
Вранчич
33
Айда
10
Амаду
10
Амаду
33
Айда
4
Хэнли
18
Льюис
18
Льюис
4
Хэнли
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
22
Марко Стиперманн
АП
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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