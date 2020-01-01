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Норвич Сити - Кристал Пэлас
Норвич Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 01 января 2020
Норвич Сити
01.01.2020, среда, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
4'
Т. Кантвелл
85'
К. Уикхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Кристал Пэлас
Желтая карточка
А. Теттей
89'
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
В. Заа
Желтая карточка
М. Стиперманн
83'
Желтая карточка
Г. Хэнли
76'
Желтая карточка
М. Ааронс
74'
Желтая карточка
К. Циммерманн
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Э. Буэндия
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Циммерманн
4
Хэнли
3
Бирам
23
МакЛин
6
Теттей
8
Вранчич
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
3-1-3-2-1
13
Гуаита
16
Келли
5
Томкинс
12
Сахо
44
Ридевальд
16
МакКарти
19
Миливойевич
11
МакАртур
7
Майер
10
Заа
10
Айю
Остались в запасе
Норвич Сити
Кристал Пэлас
22
Марко Стиперманн
АП
10
Ибраим Амаду
ОП
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
10
Ибраим Амаду
ОП
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Норвич Сити - Кристал Пэлас
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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