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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Астон Вилла
Бернли - Астон Вилла: обзор матча 01 января 2020
Бернли
01.01.2020, среда, 15:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
80'
К. Вуд
27'
Уэсли
41'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Астон Вилла
85'
Замена
Э. Нюланд
️️️️
Т. Хитон
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Вествуд
80'
78'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Трезеге
71'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
Уэсли
Желтая карточка
Д. Тарковски
60'
48'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Брэди
46'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Э. Барнс
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. Луис
27'
ГОЛ! 0:1!
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
11
Брэди
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-2-2-2-1
22
Хитон
15
Конса
2
Мингс
30
Хаус
24
Жилберт
3
Тэйлор
6
Накамба
12
Луис
7
Трезеге
10
Грилиш
7
Уэсли
35
Барнс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
35
Барнс
11
Брэди
16
Родригес
16
Родригес
11
Брэди
22
Хитон
1
Нюланд
1
Нюланд
22
Хитон
7
Трезеге
14
Хурихейн
14
Хурихейн
7
Трезеге
7
Уэсли
26
Коджиа
26
Коджиа
7
Уэсли
Остались в запасе
Бернли
Астон Вилла
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бернли - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тюрф Мур
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