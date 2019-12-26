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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 26 декабря 2019
Астон Вилла
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
64'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
А. Эль-Гази
90'
+2
Желтая карточка
Д. Луис
89'
Желтая карточка
Уэсли
88'
Замена
Хота
️️️️
Трезеге
84'
76'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Э. Буэндия
75'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
Т. Трибулл
75'
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Теттей
74'
Желтая карточка
Т. Трибулл
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. Грилиш
64'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
М. Накамба
56'
42'
Желтая карточка
Т. Пукки
35'
Желтая карточка
А. Теттей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
24
Хота
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-2-3-1
22
Хитон
23
Таргетт
30
Хаус
15
Конса
27
Эль-Мохамади
6
Накамба
12
Луис
7
Трезеге
10
Грилиш
21
Эль-Гази
7
Уэсли
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Бирам
4
Циммерманн
4
Хэнли
3
Ааронс
28
Трибулл
6
Теттей
23
МакЛин
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
7
Трезеге
24
Хота
24
Хота
7
Трезеге
21
Эль-Гази
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
21
Эль-Гази
6
Накамба
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Накамба
10
Буэндия
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Буэндия
28
Трибулл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
28
Трибулл
6
Теттей
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Теттей
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
10
Ибраим Амаду
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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