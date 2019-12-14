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АПЛ 2026/2027
Лестер - Норвич Сити
Лестер - Норвич Сити: обзор матча 14 декабря 2019
Лестер
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
38'
Т. Крул (АГ)
26'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Норвич Сити
90'
+3
Желтая карточка
Т. Крул
90'
+3
Замена
М. Вранчич
️️️️
Э. Буэндия
86'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
Т. Трибулл
85'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
78'
Желтая карточка
А. Теттей
60'
Желтая карточка
Э. Буэндия
52'
Желтая карточка
Т. Трибулл
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Прат
46'
Замена
Д. Грей
️️️️
К. Ихеначо
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Крул
38'
33'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
18
Тилеманс
26
Прат
4
Ндиди
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Бирам
4
Годфри
4
Циммерманн
3
Ааронс
28
Трибулл
23
МакЛин
6
Теттей
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
17
Ихеначо
10
Грей
10
Грей
17
Ихеначо
26
Прат
11
Барнс
11
Барнс
26
Прат
28
Трибулл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
28
Трибулл
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Буэндия
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Буэндия
Остались в запасе
Лестер
Норвич Сити
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
10
Ибраим Амаду
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
18
Джамаль Льюис
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лестер - Норвич Сити
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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