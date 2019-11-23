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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Бернли
Уотфорд - Бернли: обзор матча 23 ноября 2019
Уотфорд
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Бернли
53'
К. Вуд
82'
Э. Барнс (П)
88'
Д. Тарковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Бернли
88'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тарковски
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Барнс
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
Замена
И. Сарр
️️️️
У. Хьюз
67'
60'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
45'
+4
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
А. Масина
️️️️
К. Доусон
45'
+1
30'
Желтая карточка
Б. Ми
Желтая карточка
А. Грэй
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
3-3-2-2
12
Фостер
5
Мариаппа
15
Доусон
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
17
Фемения
19
Хьюз
6
Дукуре
45
Грэй
10
Деулофеу
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
19
Хьюз
7
Сарр
7
Сарр
19
Хьюз
15
Доусон
25
Масина
25
Масина
15
Доусон
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
Остались в запасе
Уотфорд
Бернли
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Уотфорд - Бернли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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