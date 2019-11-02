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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Норвич Сити
Брайтон - Норвич Сити: обзор матча 02 ноября 2019
Брайтон
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
68'
Л. Троссард
84'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Норвич Сити
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Коннолли
86'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
Л. Троссард
84'
84'
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Трибулл
84'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
А. Теттей
75'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Стиперманн
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Монтойя
68'
63'
Желтая карточка
М. Стиперманн
Замена
Л. Троссард
️️️️
П. Гросс
59'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
А. Уэбстер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-4-2
13
Райан
4
Уэбстер
5
Данк
33
Берн
33
Монтойя
7
Альсате
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
10
Коннолли
11
Мопе
2-1-3-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
28
Трибулл
6
Теттей
18
Льюис
23
МакЛин
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
4
Уэбстер
25
Даффи
25
Даффи
4
Уэбстер
10
Коннолли
18
Скелотто
18
Скелотто
10
Коннолли
13
Гросс
19
Троссард
19
Троссард
13
Гросс
6
Теттей
10
Кантвелл
10
Кантвелл
6
Теттей
22
Стиперманн
18
Дрмич
18
Дрмич
22
Стиперманн
28
Трибулл
7
Србени
7
Србени
28
Трибулл
Остались в запасе
Брайтон
Норвич Сити
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Аарон Муй
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Ибраим Амаду
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Аарон Муй
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Брайтон - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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