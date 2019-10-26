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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 26 октября 2019
Бернли
26.10.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 4
Завершен
Челси
86'
Д. Родригес
89'
Д. Макнил
21'
К. Пулишич
45'
К. Пулишич
56'
К. Пулишич
58'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
Желтая карточка
Р. Брэди
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Д. Макнил
Пас отдал
Р. Брэди
89'
ГОЛ! 1:4!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Брэди
86'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Хендрик
84'
77'
Желтая карточка
К. Хадсон-Одои
72'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Виллиан
70'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
Желтая карточка
Э. Питерс
67'
Желтая карточка
Д. Хендрик
65'
63'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Алонсо
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
63'
58'
ГОЛ! 0:4!
Виллиан
Пас отдал
Т. Абрахам
56'
ГОЛ! 0:3!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Маунт
53'
Желтая карточка
Виллиан
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Пулишич
Пас отдал
Виллиан
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Пулишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
16
Родригес
4-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
23
Томори
4
Зума
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Пулишич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
29
Хендрик
11
Брэди
11
Брэди
29
Хендрик
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
3
Алонсо
33
Джеймс
33
Джеймс
3
Алонсо
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
Остались в запасе
Бернли
Челси
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Бернли - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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