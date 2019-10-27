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Материалы

Бернли - Челси

26.10.2019, Суббота, 19:30 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Премьер-лига, 10 тур Бернли - Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
22 апреля, понедельник 22:00 Челси 2:2 Бернли
10 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Бернли 0:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
31 тур
19 апреля, четверг 21:45 Бернли 1:2 Челси
1 тур
12 августа, суббота 17:00 Челси 2:3 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
12 февраля, воскресенье 16:30 Бернли 1:1 Челси
3 тур
27 августа, суббота 17:00 Челси 3:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 18:00 Челси 1:1 Бернли
1 тур
18 августа, понедельник 23:00 Бернли 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
30 января, суббота 20:30 Бернли 1:2 Челси
4 тур
29 августа, суббота 15:45 Челси 3:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 00:00 Челси 1:1
(4:5)п		 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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