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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Бернли
Астон Вилла - Бернли: обзор матча 28 сентября 2019
Астон Вилла
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
33'
А. Эль-Гази
79'
Д. МакГинн
68'
Д. Родригес
81'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бернли
90'
+7
Желтая карточка
Д. Родригес
Замена
К. Дэвис
️️️️
Уэсли
88'
Желтая карточка
Трезеге
86'
83'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Э. Барнс
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Вуд
Пас отдал
М. Лоутон
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
Трезеге
79'
77'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Э. Питерс
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
М. Таргетт
62'
46'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Корк
44'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Ф. Жилберт
33'
23'
Желтая карточка
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Хота
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-3-2-1
22
Хитон
23
Таргетт
3
Энгелс
2
Мингс
24
Жилберт
7
МакГинн
6
Накамба
14
Хурихейн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
7
Уэсли
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
23
Таргетт
3
Тэйлор
3
Тэйлор
23
Таргетт
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
7
Уэсли
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Уэсли
35
Барнс
11
Брэди
11
Брэди
35
Барнс
4
Корк
16
Родригес
16
Родригес
4
Корк
Остались в запасе
Астон Вилла
Бернли
24
Хота
ПВ
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Астон Вилла - Бернли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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