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Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 14 сентября 2019
Манчестер Юнайтед
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
8'
М. Рэшфорд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Б. Чилвел
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Д. Джеймс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Джеймс
84'
75'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Замена
Т. Чон
️️️️
Х. Мата
70'
68'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Грей
Замена
Фред
️️️️
Н. Матич
67'
57'
Замена
А. Перес
️️️️
Х. Чодури
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рэшфорд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Фред
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
18
Матич
9
Рэшфорд
64
Мата
7
Джеймс
8
Перейра
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Чилвел
18
Тилеманс
8
Чодури
4
Ндиди
10
Мэддисон
10
Грей
9
Варди
64
Мата
19
Чон
19
Чон
64
Мата
7
Джеймс
4
Туанзебе
4
Туанзебе
7
Джеймс
18
Матич
7
Фред
7
Фред
18
Матич
10
Грей
11
Барнс
11
Барнс
10
Грей
8
Чодури
22
Перес
22
Перес
8
Чодури
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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