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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 24 августа 2019
Норвич Сити
24.08.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Челси
6'
Т. Кантвелл
30'
Т. Пукки
3'
Т. Абрахам
17'
М. Маунт
68'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Челси
90'
+1
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Маунт
84'
Замена
Виллиан
️️️️
К. Пулишич
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Трибулл
81'
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Ляйтнер
81'
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Стиперманн
81'
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
68'
ГОЛ! 2:3!
Т. Абрахам
Пас отдал
М. Ковачич
Желтая карточка
М. Стиперманн
43'
33'
Желтая карточка
Жоржиньо
ГОЛ! 2:2!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
30'
17'
ГОЛ! 1:2!
М. Маунт
Пас отдал
К. Пулишич
ГОЛ! 1:1!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Т. Пукки
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Крул
4
Хэнли
4
Годфри
3
Ааронс
28
Трибулл
18
Льюис
78
Ляйтнер
10
Кантвелл
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
4-3-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
4
Зума
33
Эмерсон
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Баркли
11
Пулишич
7
Маунт
18
Абрахам
78
Ляйтнер
8
Вранчич
8
Вранчич
78
Ляйтнер
22
Стиперманн
23
МакЛин
23
МакЛин
22
Стиперманн
28
Трибулл
7
Србени
7
Србени
28
Трибулл
11
Пулишич
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Пулишич
7
Маунт
3
Алонсо
3
Алонсо
7
Маунт
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Норвич Сити - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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