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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Норвич Сити - Челси

24.08.2019, Суббота, 14:30 мск Норвич, стадион Кэрроу Роуд Англия. Премьер-лига, 3 тур Норвич Сити - Челси
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
ответный матч		 17 января, среда 22:45 Челси 1:1
(5:3)п		 Норвич Сити
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 20:30 Норвич Сити 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
1 марта, вторник 22:45 Норвич Сити 1:2 Челси
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Челси 1:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Норвич Сити
7 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Норвич Сити 1:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 19:00 Норвич Сити 0:1 Челси
7 тур
6 октября, суббота 18:00 Челси 4:1 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 16:45 Норвич Сити 0:0 Челси
3 тур
27 августа, суббота 18:00 Челси 3:1 Норвич Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 24 августа 2019, 15:11

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    Дырявых прости господи болельщиков членси поздравляю с ох у енной игрой вашего дырявого членси.

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