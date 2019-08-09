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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 09 августа 2019
Ливерпуль
09.08.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Норвич Сити
7'
Г. Хэнли (АГ)
19'
М. Салах
28'
В. ван Дейк
42'
Д. Ориги
64'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
86'
83'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Пукки
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Ориги
74'
70'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Трибулл
65'
Желтая карточка
Э. Буэндия
64'
ГОЛ! 4:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
60'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
58'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Стиперманн
ГОЛ! 4:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
42'
Замена
Адриан
️️️️
Алиссон
39'
ГОЛ! 3:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
М. Салах
28'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Хэнли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
18
Джамаль Льюис
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
9
Фирмино
27
Ориги
3-1-1-2-2
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
4
Хэнли
28
Трибулл
23
МакЛин
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
1
Алиссон
13
Адриан
13
Адриан
1
Алиссон
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
27
Ориги
10
Мане
10
Мане
27
Ориги
28
Трибулл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
28
Трибулл
22
Стиперманн
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
22
Стиперманн
20
Пукки
18
Дрмич
18
Дрмич
20
Пукки
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
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