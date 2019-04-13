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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Коламбус
Монреаль - Коламбус: обзор матча 13 апреля 2019
Монреаль
13.04.2019, суббота, 20:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монреаль - Коламбус
90'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Коламбус
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
10
Федерико Игуаин
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Монреаль
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
2-3-2
1
Буш
22
Райтала
3
Санья
8
Таидер
22
Азира
2
Ловиц
30
Оквонкво
37
Уррути
3-3-1-1
14
Фрэнсис
6
Менса
23
Уилльямс
10
Игуаин
20
Трапп
16
Хименес
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Монреаль
Коламбус
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Монреаль - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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