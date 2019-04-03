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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 03 апреля 2019
Шальке-04
03.04.2019, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Вердер
65'
М. Рашица
72'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
Вторая желтая
Н. Шахин
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Классен
Пас отдал
Л. Аугустинссон
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
М. Фридль
Желтая карточка
С. Руди
55'
50'
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
С. Сане
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-2-2-2
1
Нюбель
5
Очипка
22
Настасич
26
Сане
8
Маскарель
21
Стамбули
13
Руди
8
Сердар
9
Бургшталлер
7
Эмболо
4-2-2-2
1
Павленка
32
Фридль
13
Велькович
4
Мойсандер
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
18
Классен
19
Эггештайн
10
Крузе
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Саша Ритер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Марк Ут
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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