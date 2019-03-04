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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Канзаc Сити
Лос-Анджелес - Канзаc Сити: обзор матча 04 марта 2019
Лос-Анджелес
04.03.2019, понедельник, 04:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
90+4'
А. Диоманде
16'
К. Немет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Канзаc Сити
ГОЛ! 1:1!
А. Диоманде
Пас отдал
Д. Харви
90'
+4
84'
Вторая желтая
Р. Эспиноза
Желтая карточка
Д. Харви
66'
51'
Желтая карточка
Г. Зуси
42'
Желтая карточка
К. Немет
31'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
27'
Желтая карточка
С. Синович
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Немет
Пас отдал
Д. Расселл
10'
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Канзаc Сити
22
Келин Роу
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
3-1-1
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
24
Нгюйен
10
Вела
3-4-1
29
Мелия
3
Фонтас
5
Бислер
15
Синович
21
Гутьеррес
8
Зуси
15
Эспиноза
77
Расселл
11
Немет
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Канзаc Сити
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
22
Келин Роу
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
22
Келин Роу
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес - Канзаc Сити
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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