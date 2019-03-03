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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед: обзор матча 03 марта 2019
Ванкувер Уайткепс
03.03.2019, воскресенье, 02:00
США. МЛС
2 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
79'
Желтая карточка
Ф. Кальво
24'
Желтая карточка
О. Алонсо
Начало матча
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Миннесота Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
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Миннесота Юнайтед
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