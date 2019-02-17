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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Брентфорд
Суонси - Брентфорд: обзор матча 17 февраля 2019
Суонси
17.02.2019, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Брентфорд
49'
Л. Дэниэльс (АГ)
53'
Д. Джеймс
67'
Б. Целина
28'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Брентфорд
88'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Желтая карточка
Б. Целина
67'
ГОЛ! 3:1!
Б. Целина
67'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джеймс
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Дэниэльс
49'
28'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Н. Мопе
5'
Желтая карточка
Й. Барбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4-2-2-1
15
Нордфельдт
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
3-2-1-4
12
Дэниэльс
28
Одубайо
17
Жанвье
15
Конса
15
Мокоджо
14
Сойерс
7
Каньос
5
Барбе
10
Бенрахма
11
Мопе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Суонси
Брентфорд
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
25
Дэниэл Бентли
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Суонси - Брентфорд
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Информация о матче
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