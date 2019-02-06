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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Одд
ЦСКА - Одд: обзор матча 06 февраля 2019
ЦСКА
06.02.2019, среда, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Одд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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ЦСКА
Одд
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
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Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
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«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
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Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
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Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Врач раскрыл медицинскую тайну 40-летнего Акинфеева
14:35
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
5
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
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Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
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Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
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В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
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