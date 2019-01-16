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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 16 января 2019
Монако
16.01.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
50'
Б. Бадьяшиль
30'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
Желтая карточка
Р. Фалькао
90'
+5
90'
+4
Замена
Р. Коли
️️️️
А. Тамез
84'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
А. Сен-Максимен
79'
Замена
Данило
️️️️
Р. Вальтер
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Головин
79'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Силла
71'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Б. Хенрикс
70'
61'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Ж. Серрано
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бадьяшиль
Пас отдал
Р. Лопеш
50'
45'
+2
Красная карточка
И. Сако
37'
Желтая карточка
К. Жалле
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
А. Тамез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Пеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Данило
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Бенальо
3
Серрано
21
Жемерсон
5
Бадьяшиль
15
Глик
15
Айт Беннассер
39
Хенрикс
18
Тилеманс
10
Головин
9
Лопеш
9
Силла
3-2-4-1
44
Бенитес
13
Жалле
4
Данте
5
Сарр
13
Бюрнер
20
Аталь
61
Тамез
6
Вальтер
13
Сако
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
39
Хенрикс
19
Сидибе
19
Сидибе
39
Хенрикс
9
Силла
9
Фалькао
9
Фалькао
9
Силла
10
Головин
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Головин
61
Тамез
13
Коли
13
Коли
61
Тамез
6
Вальтер
15
Данило
15
Данило
6
Вальтер
10
Сен-Максимен
17
Макенго
17
Макенго
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Монако
Ницца
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монако - Ницца
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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