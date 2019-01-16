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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Дерби Каунти
Саутгемптон - Дерби Каунти: обзор матча 16 января 2019
Саутгемптон
16.01.2019, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Дерби Каунти
68'
С. Армстронг
70'
Н. Редмонд
76'
Х. Уилсон
82'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Дерби Каунти
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Уогхорн
Пас отдал
Х. Уилсон
76'
ГОЛ! 2:1!
Х. Уилсон
Желтая карточка
С. Соареш
75'
ГОЛ! 2:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
Д. Стивенс
70'
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Джордж Эванс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-3-1-1
1
Ганн
23
Вестергор
5
Стивенс
21
Соареш
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
21
Ромеу
10
Эльюнусси
7
Лонг
4-2-2-2
13
Рос
2
Мэлони
36
Кио
2
Богль
23
Томори
7
Брайсон
23
Хаддлстоун
10
Уилсон
7
Маунт
7
Мэрриот
29
Уогхорн
Остались в запасе
Саутгемптон
Дерби Каунти
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
10
Том Лоуренс
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Саутгемптон - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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